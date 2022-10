Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, el viernes pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, fue un ajusticiamiento .

Fueron sobre él , señaló el mandatario ayer en la mañanera ante una pregunta sobre el caso, que se abordó, según dijo, en la reunión previa del gabinete de seguridad.

–¿Confirmaron la presencia de grupos criminales? –se le preguntó.

–Sí, al parecer fue un ajusticiamiento, un asesinato, fueron sobre él.

Ante las versiones que apuntan a presuntos vínculos de la víctima con miembros de la delincuencia organizada, López Obrador remarcó que no hay pruebas que permitan afirmarlo y que se debe esperar a las investigaciones.

No se pueden hacer juicios a priori, no se puede adelantar ningún resultado, por eso se hace la investigación y se va a informar.

El jefe del Ejecutivo agregó que en esos hechos murieron dos personas más: uno de los escoltas del morenista y uno de los presuntos agresores.

Creo que pronto vamos a informar hasta dónde están las investigaciones. Lo que sí deben tomar en cuenta, la gente lo sabe, es que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y es cero corrupción y cero impunidad. Además, no ocultamos nada, es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública, pero no es el caso de este compañero (asesinado) al que mencionaste.