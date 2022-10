Además, la Fiscalía General del estado giró otras dos órdenes de aprehensión contra igual número de ex funcionarios de la pasada administración estatal, que encabezó el panista José Rosas Aispuro, y una más de presentación.

Durango, Dgo., Un juez vinculó a proceso a Luisa Janette N, una trabajadora de la Secretaría de Finanzas de Durango, por el delito de robo agravado, luego de que fue sorprendida cuando se disponía a entregar 1.5 millones de pesos a un ex servidor público, el pasado 16 de septiembre, un día después del cambio de gobierno.

Hasta ahora no se ha precisado contra quienes son las órdenes de aprehensión restantes ni la de presentación. De estos hechos se desprende la coparticipación de otros ex servidores públicos, quienes ya no estaban en funciones y ordenaron la sustracción de ese dinero de cuentas del gobierno del estado, así como su traslado para ser entregada de manera personal en sus domicilios , detalló la fiscal De la Garza.

Indicó que se abrió una segunda carpeta de investigación contra los dos ex funcionarios copartícipes debido a que instruyeron la sustracción y traslado de 4.5 millones de pesos en efectivo, operación que se realizó el 14 de septiembre, un día antes de concluir la anterior administración.