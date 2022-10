Israel Dávila y Eirinet Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 5

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reprochó ante el Congreso del estado de México que sectores políticos mienten, con el argumento de que la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende militarizar a la nación.

Hoy (este lunes) en la mañana el Presidente me dijo que no se vale que se siembre la mentira, y que vaya quedando en el imaginario colectivo el hecho de que estamos militarizando al país. Por eso me pidió que siga haciendo estos recorridos por los estados, porque el gobierno de la República tiene derecho a dar a conocer la verdad. No se vale que la más preciada de las instituciones siga siendo vilipendiada con la mentira , dijo a diputados locales y al gobernador Alfredo del Mazo, presentes en la sede de la legislatura mexiquense.

El funcionario federal reiteró que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión para extender la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no significa una militarización, y sostuvo que la nación ha evolucionado, tal como lo ha hecho el Ejército, al que llamó noble institución de paz y de apoyo a la sociedad.

Del Mazo se expresó a favor de las reformas al artículo 5 transitorio constitucional, para que las fuerzas armadas sigan en tareas de seguridad hasta 2028. También manifestaron su apoyo los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT y los dos diputados independientes. No acudieron los legisladores del PAN ni los del PRD.