Recordó que defendió el triunfo electoral de Monreal frente a la embestida del gobierno federal que, incluso, le filtró un expediente de presuntos vinculos del ahora senador con el crimen organizado. Me dediqué toda una noche a leerlo y no encontré nada , subrayó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la posible difusión de audios comprometedores en la emisión del programa de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no afecta mucho (a los procesos políticos), yo diría que casi nada, porque la gente está muy consciente y no se deja manipular .

Sobre Sansores, dijo quererla muchísimo , pero sin estridencias descalificó su pretensión: Aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta .

Luego aludió con ironía al hackeo de documentos de la Secretaría de la Defensa: “Miren cómo les fue a los de la chachalaca y… ¿cómo se llama el árbol? ¿El ave tan bella?, la guacamaya, que se volvió zopilota. No, eso no funciona, no afecta”.

Sin temor a la filtración

Más tarde, Monreal manifestó que no tiene nada que temer por la posible difusión de audios o imágenes por parte de Sansores.

Aseguró que está tranquilo con su conciencia y, sobre una posible querella, señaló: En este momento no tengo elementos para denunciar a la mandataria estatal por posible espionaje .

Recalcó que respeta a la gobernadora, pero consideró que cuando se acude a la intervención de comunicaciones privadas o al espionaje es ominoso, no es un fin democrático.