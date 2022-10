Pide mayor control de precios de básicos

ebe haber mayor esfuerzo de las autoridades para controlar el alza de precios de los alimentos básicos, que desde luego deben incluir a la tortilla, pues este producto ha tenido un alza de más de 30 por ciento y en algunas regiones rebasa 25 pesos el kilo.

Los dueños de las tortillerías del país argumentan que el alza es resultado del aumento en el costo de las harinas y demás procesos. Los negocios cobran el papel, por lo que los consumidores deben llevar sus servilletas de tela para disminuir el gasto.

En algunas tiendas de autoservicio el costo de la tortilla es más barato, lo que indica que la industria va en auge, pero habría que decir que poco a poco se está perdiendo el método artesanal de producción (nixtamalización) y garantía de que se consume un maíz de calidad y con mejores nutrientes.

A través de la historia prehispánica los españoles colonizadores necesitaban mayor producción de trigo para hacer el pan, la siembra de maíz fue disminuyendo, además el maíz también fue utilizado como pago de impuestos a los vi-rreyes, poco después hubo crisis por la disminución de siembra.

Hoy se deben proteger las semillas criollas, apoyar a los productores y por otro lado controlar también el monocultivo del aguacate de exportación, entre otros objetivos. La seguridad alimentaria debe ser primero.

Luis Langarica A.

Sigue sin recibir la pensión de Bienestar

Soy un adulto mayor próximo a cumplir 72 años y recurro a La Jornada para exponer que llevo tres años intentando ser dado de alta en el programa de pensión universal. En un inicio me indicaron que tenía que esperar seis meses y luego me informaron que me habían dado de baja por no haberme presentado; el resultado es que no he podido ser dado de alta. En las oficinas de la secretaría me informan que el mío tiene el estatus de caso especial , lo que ignoro qué signifique.

Espero que la Secretaría de Bienestar pueda solucionar mi problema. Para cualquier comunicación mi teléfono es 77-5112- 2009.

Arturo Salomón Ganado

Solicita el apoyo para adultos mayores

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar: de nuevo acudo a usted para comunicarle que en julio de 2021 realice el trámite para inscribirme en el Programa de Asistencia a Adultos Mayores, en la delegación ubicada en la calle Lucerna 24, Ciudad de México. Por ese trámite me expidieron el folio 8742025.

Tres meses después de que me contactaron de la secretaría a su cargo, sigo sin recibir información sobre el estatus del trámite, a pesar de haberlo solicitado varias veces. Pido su intervención, a fin de recibir este apoyo económico institucional. Mi correo es: [email protected]