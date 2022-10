Rob Merrick y Kate Devlin

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 24

Londres. Rishi Sunak será el tercer premier británico en apenas siete semanas, en lo que es un retorno notable. Sin embargo, dejó al público a oscuras respecto a su plan de rescate para la crisis económica que recibe en herencia.

Después de salir airoso del reto de Penny Mordaunt, el ex ministro de Finanzas –quien no pronunció discursos durante la campaña– prometió gobernar con integridad y humidad , pero su mensaje duró escasos 83 segundos y no permitió preguntas.

Sunak deberá promover el presupuesto de facto del próximo lunes, en el que se dan por seguros enormes recortes de gasto y aumentos de impuestos, y ha provocado ataques de los partidos de oposición por no explicar su programa de gobierno.

Angela Rayner, segunda al mando en el Partido Laborista, se refirió al breve mensaje con estas palabras: con su historial, y después de que Liz Truss lo venció de manera contundente el verano pasado, no es extraño que evada el escrutinio .

Y Sarah Olney, vocera del Tesoro Liberal Demócrata, protestó: no dijo nada sobre sus planes para el país, dejando al público en la oscuridad mientras festeja con los parlamentarios conservadores tras puertas cerradas .

En una muestra de los abrumadores desafíos que deberá enfrentar, Sunak recibió demandas inmediatas de no imponer recortes de beneficios en términos reales, pero a la vez presentar planes completamente costeados para restaurar la estabilidad económica.

También recibió críticas por descartar una pronta elección general, en una reunión privada en la que advirtió a los legisladores tories (conservadores) sobre una amenaza existencial , a menos que el partido recupere la confianza pública destruida por el desastroso gobierno de Truss.

Casi 400 mil personas han firmado la petición de campaña de The Independent de celebrar una elección inmediata, acción que 63 por ciento del público respalda, de acuerdo con una encuesta realizada la semana anterior.

En un torpe discurso en la sede conservadora, el hombre que será el premier británico más joven en dos siglos, a sus 42 años, dijo a su partido: Reino Unido es un gran país, pero sin duda enfrentamos un profundo reto económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y mi mayor prioridad será unir a nuestro partido y nuestro país .

El éxito de Sunak fue ensalzado como un momento histórico en la lejana India, pues este hijo de hindúes de ascendencia india punyabí, nacido en Gran Bretaña, será el primer hombre de raza no blanca en ocupar ese alto cargo.

Su triunfo ocurrió pocas semanas después de sufrir una fuerte derrota ante Truss en la encuesta de parlamentarios para remplazar a Boris Johnson, cuando muchos especularon que se retiraría de la política tras haber perdido su oportunidad.

Antes, Sunak prometió a sus parlamentarios un gabinete de base amplia, después de que Truss exilió a los partidarios de Johnson y pagó el precio de revueltas inmediatas en el partido contra sus recortes de impuestos, que golpearon al mercado.