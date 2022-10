Sandra Luz Román, madre de Ivette Melissa, señaló que no hay avances en el caso de su hija. A 10 años de la desaparición no hay un solo detenido. Seguimos luchando por encontrar a los desaparecidos. Hay varios predios en Iguala, Guerrero, a los que no nos dan acceso. Nosotras somos las que arriesgamos nuestras vidas para la localización. Queremos apoyo para seguir buscando a nuestros seres queridos .

Exigió a las autoridades que les permitan entrar a las zonas donde hay fosas. Son lugares que testigos aseguran es a donde llevaron a mi hija. Tengo derecho a buscarla .