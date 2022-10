Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 20

La autosuficiencia de combustibles, que permitiría al país dejar de importar gasolinas, podría lograrse en 2024, consideró el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza. El compromiso es lograr la autosuficiencia en ese año o muy cerca de lograrla , expuso en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados.

El funcionario resaltó ante los legisladores que Pemex continúa generando renta petrolera para el financiamiento del país y, por la carga tributaria, paga 5.5 veces más impuestos que las tres principales empresas del país juntas, Walmart, América Móvil y Femsa.

La comparecencia pasó momentos tensos, después de que diputados del PAN cuestionaron que la empresa está en quiebra técnica y reclamaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de campaña de bajar a 10 pesos el litro de gasolina. El panista Juan Carlos Maturino soltó: resultaron muy buenos borrachos, pero son muy malos cantineros , en referencia a la 4T.

En su participación final, que cerró la comparecencia en el Salón Verde de la cámara, Romero Oropeza reviró al blanquiazul, cuestionó la falta de ética de sus legisladores porque, acusó, actúan como quien pasa por una calle, toma una piedra, rompe un vidrio y sale corriendo.

Lo digo por los diputados del PAN, que hicieron afirmaciones mentirosas, ignorantes y discúlpenme, porque estoy en la casa de los diputados, pero no tengo menos que decirlo , lanzó.

Mientras señalaba con el índice hacia las filas panistas, avanzó: “No es que me enoje. Ya soy coyote balaceado, perro apaleado en pórtico, pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y no. ¡Mentirosos, mentecatos e ignorantes! No se vale, por ética, actuar de esta manera, insultar, y correr. Seguramente van a sacar un video en su Twitter, ‘¡miren todo lo que dije al director de Pemex y no contestó’. Así cómo y además ya se fueron”.