Ex gimnasta, la deportista de 25 años hace notar que en México al parkour no se le apoya, cuando en países como Japón a sus exponentes les dan trato de estrellas.

En definitiva fue una sorpresa , comentó Bucio, quien recordó que a principios de 2022 no visualizaba que podría estar entre las mejores del mundo ante su nula experiencia en torneos foráneos. No había podido medirme realmente con las otras chicas , razonó la traceurs de 25 años.

La federación dejó bien claro que los gastos tenían que ser cubiertos por los deportistas , razón por la que muy pocos hemos podido representar a México desde que se creó la selección en 2020.

Acá hablas de parkour y consideran que no es un deporte oficial cuando en otros países, comparó, la mayoría de los atletas son respaldados.

En el caso de Japón, es el deporte del futuro y se nota en la inversión. Allá son estrellas .

Nueve años de experiencia en la gimnasia le dieron a Bucio las bases para que se adentrara al parkour, una disciplina que nació en Francia y que combina el arte de correr, trepar y elaborar acrobacias en una pista con obstáculos de arquitectura urbana.

Con presencia en películas de acción como Casino Royale, Ella señaló que gracias a su carrera de stunt descubrió accidentalmente la disciplina que la llevó a convertirse en campeona mundial.

La FIG adoptó hace seis años al parkour y la misión es que se incluya en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

Esa es la tirada, pero para que esté en los Juegos Olímpicos se requiere de un montón de procesos. Se pensaba que iba entrar en París 2024 y no se logró

Es un deporte al cual le falta desarrollo, todavía nos vemos en temas de si la calificación estuvo bien, si se debe cambiar el método. No es fácil establecerlo como deporte competitivo cuando no lo era. Hay que poner reglas que hace tiempo no existían, por eso no ingresó a París 2024 porque le falta mucho desarrollo .