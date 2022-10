E

n los primeros meses de este año todo apuntaba a la recuperación de ambas cámaras legislativas por parte del Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre. Sin embargo, en julio todo cambió y la popularidad de los candidatos del Partido Demócrata creció sensiblemente y superó a sus opositores republicanos. Una de las causas de ese cambio fue la decisión de la Suprema Corte de revertir el derecho al aborto. La decisión operó como catalizador en el cambio de los vientos políticos. Ocasionó la protesta de millones de mujeres que vieron coartado el derecho a decidir sobre su cuerpo, después de luchar contra viento y marea por preservar lo que ganaron hace más de 50 años.

Con el paso de las semanas, ese furor cedió paso a otras cuestiones que para el común de los electores han resultado más relevantes. En primer término, la inflación, y con ella la carestía que afecta a millones de hogares, y, en segundo, el crecimiento de la criminalidad.

Fue notorio el aumento de popularidad de los candidatos del Partido Republicano cuando tomaron como bandera de campaña esos dos problemas, aunque cabe decir que sin planteamientos concretos para superarlos. A juicio de no pocos observadores políticos, así como asesores de uno y otro partido, los demócratas no han logrado –o querido– modificar el discurso que en principio les dio ventaja en las encuestas. En cambio, la oposición aprovechó el problema inflacionario y acusó a los demócratas y al presidente Biden de ser sus causantes. No es la primera ocasión que una crisis económica es responsable de la caída de un gobernante. Sin embargo, la diferencia es que esta vez el presidente actuó de forma decidida para superar una crisis económica atípica causada por la pandemia. Puso en manos de millones de familias los recursos necesarios para sobrevivir y, además, impulsó la inversión con sendos paquetes económicos, lo que fue determinante para superar la crisis rápidamente. La oposición lo culpa porque considera que dichas medidas fueron los determinantes de la inflación, aunque ignoran que es un fenómeno exógeno que no pueden controlar.