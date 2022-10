Refirió que “el 17 de octubre a las 4 de la tarde violaron a una compañera dentro del plantel. Ella fue a control escolar donde le dijeron que por falta de pruebas no procedía su denuncia. También la dirigieron con la abogada del departamento jurídico de la escuela, quien le pidió ‘no comentar su caso con nadie más’ y que ‘no se acercara a las feministas del plantel’. Cuando fueron a la fiscalía, el Ministerio Público informó que irían el jueves al plantel a tomar fotos del baño, y la abogada dijo que fueran el sábado ‘porque las feministas íbamos a armar desmadre si nos enterábamos’.”

Precisó que, contrario a lo que informó el CCH, los estudiantes acordaron que no habrá paro. Al consultar a una alumna que participa en la toma de la dirección de su escuela –quien solicitó el anonimato–, refirió que marcharán a rectoría, para que se haga justicia y que a ninguna de nosotros nos pase (la violencia sexual) .

No hay paro

Los alumnos que demandan la renuncia de la directora del CCH Sur, Susana Lira, a quien responsabilizan por los hechos de violencia que se han registrado en ese plantel, como la violación de una alumna, aclararon que mantienen tomada la dirección de la escuela, pero el plantel no se encuentra en paro.

–Los profesores y la rectoría denuncian que ustedes irrumpieron en la asamblea de académicos y que se había votado el no paro, ¿cuál es tu opinión?

–El pasado viernes, la comunidad estudiantil interrumpió la asamblea de profesores y directivos, esto debido a que intentaron silenciar nuestra asamblea, que había sido programada días antes; se desconoció su asamblea y en la estudiantil se acordó que no habría paro, pero sí se tomaría la dirección hasta que Susana Lira fuese expulsada de la UNAM. La respuesta de dirección fue lanzar un comunicado haciendo creer a estudiantes no informados que estábamos en paro, pero no es así.

–¿Qué harán para responder a eso; qué tienen planeado a partir de este lunes?

–Habrá una marcha a rectoría, no sólo para que se haga justicia, sino para que a ninguna de nosotras nos pase; es decir, queremos seguridad y un trato digno, pues la lucha no para, y, por supuesto, estando juntas somos más fuertes, y nunca más tendrán de nuestro silencio.