Lunes 24 de octubre de 2022, p. 10

Ruiz Massieu Salinas… Claudia, con la historia de los apellidos a cuestas, y que duele a diario , asoma a la candidatura a la Presidencia de la República desde el plano de la militancia del partido que marcó su vida, pero sin resentimientos: La política no se hace desde el rencor, porque es negar la política .

No obstante, el PRI parece quedar corto para el proyecto que impulsa Ruiz Massieu. “Yo quiero ser la candidata del PRI, sí, pero quiero ser la candidata del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de todos los mexicanos que no militan en ningún partido y que no les gusta el rumbo que está tomando México y quieren algo diferente.

Yo no quiero ser nada más la candidata de los priístas. Yo quiero encabezar un proyecto de la sociedad. Claro que los partidos políticos somos necesarios en el sistema político electoral, pero no basta con los partidos. Yo creo que la sociedad está inconforme con el estado de las cosas y, estoy segura, son millones, los números así lo demuestran.

Por una nueva alianza

–¿Cuál es la oferta?

–Yo quiero construir una alternativa mucho más amplia y, sobre todo, que la gente se apropie de ella, que refleje las causas y las inquietudes de quienes no militan y nunca van a militar en un partido, pero que sí les interesa una oferta política que responda a sus inquietudes. En eso estoy trabajando, en la construcción de una alianza que ya no es la misma que hubo en la elección del 21 y que hoy está claramente rota por la falta de confianza en la dirigencia de mi partido y por la postura que la mayoría de los legisladores del PRI tomaron en la votación de la militarización hace algunas semanas.

Aquí se trata de sumar a la mayoría y sobre todo de dejar de dividir a México, que me parece que es algo que nos está haciendo muchísimo daño. También se ha dañado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y eso nos debe preocupar a todos.

La senadora quiere hablar de eso, de la política y del partido en el que milita y, con una mezcla de coraje y frustración, asegura que en el PRI la reflexión que le permita convertirse en una alternativa vigente no la he escuchado, o cuando menos no he sido convocada para ello , pero insiste en crear un proyecto único opositor, incluyente y diverso .El peso de los apellidos

–La pregunta es obligada: Tu nombre, tus apellidos (Ruiz Massieu Salinas), son toda una historia, una historia dentro del priísmo, ¿No le guardas rencor al partido del que hoy quieres ser representante para la Presidencia de la República?

–Pues fíjate que no, Miguel Ángel. Yo pertenezco a dos familias que han estado ligadas a la historia política de México y obviamente de mi partido y de las dos he abrevado muchas cosas de mi formación política. Y mi ejemplo de cómo debe hacerse la política y de cómo debe ser un político lo obtuve y lo obtengo todos los días de mi padre. Pero no guardo rencor porque, la ver-dad, en la vida hay que mirar hacia adelante y no hay que cargar cosas que te lastran.

Yo decidí hace mucho eso, mirar hacia adelante y ser feliz, que siempre es una decisión, ¿no?, y en ese sentido no guardo rencor por una circunstancia, por una tragedia que vivimos y que superamos, así que no. Me duele todos los días, pero ¿para qué guardar rencor? La verdad es que lo mejor es ir hacia adelante. Yo creo que la gente que guarda rencores pierde objetividad y perspectivas .

–¿Resulta menos política?

–Pues en la política mucho menos. La política no se puede hacer desde el rencor, porque es negar la política y creo que es parte de lo que estamos viendo ahorita, que muchas veces vemos espectáculos muy lamentables de diálogo. No, de diálogo no; más bien de intercambios que impiden tomar acuerdos, porque no hay respeto ni tolerancia ni disposición a escuchar al que piensa diferente. Descalificaciones y ninguna disposición a escuchar un punto de vista diferente o tu punto de vista contrapuesto, sino más bien a insultar al que tienes enfrente.