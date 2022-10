Salinas y los abonos chiquitos

P

agos chiquitos ingrato

porque así mi deuda crece,

mas lo justo es que merece

Salinas el mismo trato.

Benjamín Cortés V.

Funcionarios de la UAQ salieron por cuenta propia, aclara

Solicito la publicación de esta carta para hacer una precisión a la nota publicada ayer en la sección Estados, con el título: Ante exigencias de estudiantes, salen de la UAQ tres funcionarios y un profesor , firmada por los corresponsales Mariana Chávez y Vicente Juárez.

Quiero aclarar que estos funcionarios universitarios, por cuenta propia y en un acto de sensibilidad, decidieron solicitar licencia a su cargo ante la situación que vive la universidad.

Asimismo, la propia institución inició las investigaciones correspondientes, a pesar de no haber recibido hasta el momento evidencias de los actos que les fueron señalados el 7 de octubre.

De igual forma, preciso que los actos atribuidos a dichos funcionarios, en tres casos no refieren a violencia de género. Agradeceré se sirva proporcionar un espacio en La Jornada a esta misiva.

Karla Vázquez Parra, coordinadora general de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro

No recibe completo el apoyo de Bienestar

Me inscribí al apoyo Bienestar para adultos mayores el 7 de junio de 2021. En octubre de ese año me llamaron para ratificar documentos. En enero pasado me dieron la tarjeta y me informaron que en febrero recibiría el monto del último bimestre de 2021 y el primero de 2022, pero sólo recibí el segundo. Me inquieta que pueda estar pasando algo en la Secretaría del Bienestar. Mi teléfono: 46-1261-1412, [email protected]

José de Jesús Mondragón Lora

Le preocupa situación de normales rurales

Considero que el quehacer político en México es para enloquecer. Me entero de las demandas de los estudiantes normalistas a las autoridades y que en vez del diálogo solicitado hay golpizas, desapariciones y heridas mortales, como es el caso de la estudiante Beatriz N, de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Tlaxcala.

La lista de normales inconformes es amplia: Tételes, Panotla, Tiripetio, Ayotzinapa, El Mexe, Amilcingo, etcétera. Pareciera que se busca desaparecer la educación de los pobres –quienes estudian en estas escuelas como una alternativa de movilidad social– y así terminar la tarea que iniciaron los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, consistente en eliminar las escuelas normales rurales. Recordar que Elba Esther Gordillo las quería convertir en escuelas de turismo.