Durante la llamada telefónica, Austin rechazó cualquier pretexto para una escalada de Rusia , según el Pentágono, que no mencionó directamente las acusaciones de preparar una bomba sucia.

Wallace aseguró que Kiev no prevé emprender acciones para provocar la escalada del conflicto. Lecornu expresó su rechazo a cualquier forma de escalada , en particular de una nuclear , según fuentes del Palacio del Elíseo citadas por el canal de televisión BFMTV.

Horas más tarde, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que dependía de Ucrania decidir el momento y los términos para la paz con Rusia, y advirtió que ésta no puede ser la consagración de la ley del más fuerte , en la inauguración del Congreso de la Paz en Roma, aunque no hizo alusión a las conversaciones con Moscú.

El canciller ucranio, Dmytro Kouleba, calificó de absurdas y peligrosas las acusaciones de Moscú.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, aseguró que estas afirmaciones demuestran que el ejército ruso está preparando una nueva etapa de la escalada , y que el mundo debía responder con la mayor dureza posible .

En elterreno bélico, Rusia aseguró haber destruido varios depósitos de carburante para la aviación y de munición, mientras el operador del sistema de transmisión de electricidad ucranio, Ukrenergo, realizó varios cortes de luz en Kiev para estabilizar el suministro en la ciudad.

Más de un millón de hogares se han visto afectados por los apagones tras los ataques, informó ayer el gobierno, y la capacidad de la red eléctrica se ha reducido al menos un tercio justo antes del invierno.

Los bombardeos rusos destruyeron ayer un depósito con unas 100 mil toneladas de carburante destinado a la aviación en la localidad de Smela, en la región de Cherkasy, anunció en un comunicado el ministerio ruso de Defensa.

Por otro lado, el servicio de inteligencia ucranio anunció la detención de dos funcionarios del fabricante de motores de aviación Motor Sich, sospechosos de colaborar con Rusia.

El ejército ruso retiró a sus oficiales de la ciudad anexionada de Jersón y los trasladó al otro lado del Río Dniéper, informó el Institute for the Study of War, centro de estudios con sede en Washington.

Rusia se enfrenta actualmente a una gran contraofensiva de Ucrania. Moscú ha denunciado un aumento considerable de ataques de Kiev contra varias regiones rusas fronterizas, en Belgorod, pero también en Kursk y Briansk.

Dos líneas de defensa han sido construidas en la región de Kursk, para hacer frente a un posible ataque de las fuerzas ucranias, anunció el gobernador de la región, Roman Starovoit.

Viacheslav Gladkov, gobernador de la región rusa de Belgorod, anunció el inicio de la construcción de una línea de defensa en su sector.