Fue un ataque brutal. No puedo dar ninguna información sobre su paradero. Va a vivir. Eso es lo más importante.

Rushdie pasó años escondido después de que el ayatolá iraní Ruhola Jomeini emitiera una fatua en 1989 que pedía su muerte tras la publicación de su novela Los versos satánicos, que algunos musulmanes consideran blasfemo. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, el escritor viajó libremente.

El altercado estuvo en la línea de lo que Rushie y su agente pensaron que era el peligro principal... una persona al azar que salía de la nada y atacaba. Así que no puedes protegerte contra eso, porque es totalmente inesperado e ilógico .

Wylie comparó el ataque con el caso del beatle John Lennon, asesinado a tiros por Mark David Chapman frente a su edificio de apartamentos en Manhattan el 8 de diciembre de 1980.

En una entrevista reciente con The New York Post, el agresor, que permanece preso, dijo que no le gustaba Rushdie y elogió a Jomeini, mientras Irán ha negado su participación en el caso.

