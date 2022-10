E

n un reciente artículo en torno al libro Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe ( La democracia se erosiona desde arriba: Líderes, ciudadanos y el desafío del populismo en Europa), del politólogo Larry Bartels, Sheri Berman afirma (Nueva Sociedad, https://nuso.org) que cualquier aumento en la frustración con la democracia “parece reflejar principalmente la insatisfacción con la situación económica más que reclamos específicamente políticos (…)”.

Si esto es cierto, entonces la insistencia en lo social como punto de partida para reordenar nuestros objetivos no sólo es reclamo necesario, sino fuente legítima de renovación de nuestra política que, hay que subrayar, queremos democrática. Sólo será desde el reconocimiento explícito de los extremos de injusticia y desprotección que nos vulneran que podremos fincar una política renovada para proponer lo que las crisis de la globalización exigen: un auténtico pacto nacional para ampliar la democracia y darle robustez.