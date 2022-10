“Hoy día hablamos mucho de abortar nuestro orgullo universitario porque ¿cómo podemos estar orgullosos de pertenecer a una institución en la que protegen a violadores y acosadores y no se está haciendo justicia? En las marchas gritamos ‘La UNAM no es mi casa, si es que me mata’. Hay muchos profesores que hablan de la ‘supuesta’ violación y dicen que somos ‘exageradas’. Por eso estamos tan enojados”, subrayó.

Resulta que las cámaras no estaban funcionando y ni siquiera sabemos aún quién fue el responsable. Por supuesto, estamos muy enojados, y no sólo las mujeres, sino también los hombres. Por eso destruimos el departamento jurídico y la dirección, además de unas letras que dicen CCH Sur , indicó.

▲ Dibujo elaborado por la joven del plantel Sur que denunció haber sido violada en las instalaciones del colegio.

Una segunda estudiante consultada coincidió en que el sentimiento es de ira, porque no se ha hecho justicia y los directivos han mostrado una negligencia muy grande, porque no nos han dado apoyo ni trato digno .

La joven, quien también pidió reservar su identidad, señaló que a pesar de la existencia de otro presunto ataque sexual hace un mes, las autoridades “sólo nos tachan de ‘histéricos’ o ‘mentirosos’. Nos han prometido muchas cosas, pero hasta ahora no se ha realizado nada”.

Subrayó que lo ocurrido no es un hecho aislado, pues en varias facultades, CCH y prepas se han suscitado otros actos de violencia, por eso entraron en paro. Es momento de que Rectoría haga algo, porque la UNAM tiene nombre de gran prestigio, pero no te están garantizando ni siquiera tu seguridad . Pidió a quienes no conocen el caso “que su privilegio no los nuble. Muchos nos dicen ‘van a estudiar, ¿no?’, y exacto, quiero estudiar, pero ¿cómo voy a hacerlo si me están violando y matando en mi propia escuela?”

Este lunes, anunciaron, se hará una marcha del CCH Sur a Rectoría a las 12 horas para exigir que las autoridades intervengan en el caso.