ue 1517 el año en el que Moctezuma Xocoyotzin observó la aparición de un cometa; ante ello, más que maravillarse por el fenómeno astronómico, se preocupó ante un augurio que interpretó como aviso del regreso de Quetzalcóatl, quien, desde oriente, volvería a aparecer, y con él el fin del mundo tal como era conocido. Para estar seguro, mandó llamar a un grupo de cuitlahuacas, famosos por sus facultades de nigromantes, que sin perder tiempo corrieron ante el llamado de su soberano. Uno de ellos, el más respetado por sus pares, hizo saber al emperador que aquel brillante cometa de cola larga era la señal de que el imperio mexica se acabaría con absolutamente todas sus instituciones, políticas sociales y religiosas, y que un ente poderoso llegaría para adueñarse del Anáhuac.

Ante tal revelación, Moctezuma fue invadido por el pánico, emoción que dio paso a la furia con la que ejecutó al adivino, junto con toda su familia, con la intención de que la profecía quedara enterrada, algo que no sucedió. Desde oriente, misma dirección por la que Quetzalcóatl marchó después de abandonar Tula e incinerarse en las orillas del agua del mar, llegaron los españoles y con ellos la destrucción de Tenochtitlan. La profecía no se cumplió al pie de la letra, pues, si bien los soldados europeos, y luego quienes del otro lado del mar llegaron a estas tierras, cambiaron dramáticamente la vida de los antiguos mexicanos, su identidad no murió al encontrar la manera de integrarse a las impuestas para construir nuevos significados y, con ello, la cultura mexicana tal como la conocemos hoy.

Con la toma de Tenoch-titlan, el pueblo de los nigromantes, Tláhuac, cuyos lagos se convirtieron en zona de chinampas y con ello de majestuosos paisajes, siguió, como antes, proveyendo a la Ciudad de México de todo tipo de productos derivados de la agricultura. Tanto españoles como mexicas, y posteriormente criollos, mestizos, negros y mulatos, obtenían sus alimentos, principalmente, de esta zona rica en nutrientes que otorgaban, como hasta la fecha, un sabor inigualable a frutas y verduras.

Se cuenta que Hernán Cortés gustaba de pasear por esta –aún– zona rural del valle de México para disfrutar de su belleza y, al mismo tiempo, emular los días en los que, por primera vez, vio la majestuosidad de la ciudad construida por los mexicas sobre los lagos. De los más gratos recuerdos de Cortés, cuentan y dejaron testimonio quienes lo conocieron, fue aquel cuando él y sus soldados llegaron