Laura Poy Solano y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 23 de octubre de 2022, p. 24

Alumnas de la Escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, demandaron investigar qué pasó con Beatriz N, una de sus compañeras lesionadas por policías el jueves y, horas más tarde, reportada con muerte cerebral. No queremos que este hecho, en el que participó el gobierno del estado de Tlaxcala, quede impune .

En entrevista con La Jornada, indicaron que la Secretaría de Gobierno del estado, que encabeza Sergio González Hernández, está distorsionando la información sobre lo sucedido el pasado 20 de octubre. Como base estudiantil una de las prioridades es que se haga justicia a nuestra compañera, pero también que se conozca qué pasó .

Profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenaron los actos de violencia y represión en contra de las estudiantes de Panotla, plantel que acoge a hijas de campesinos y obreros para formarlas como maestras rurales.

La sección 9 de Ciudad de México, que lidera Pedro Hernández Morales, llaman a que se detenga la monstruosa estrategia estatal de sembrar el terror y el miedo en la juventud normalista . Demandaron que se respeten las garantías constitucionales y se solucionen las peticiones de las normalistas.

Integrantes del Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de la normal de Panotla informaron que mientras no se difunda la verdad y justicia en los hechos ocurridos el pasado jueves, a fin de que no queden impunes, y se dé respuesta a las demandas de nuestro pliego petitorio, no vamos a suspender las movilizaciones .

Maestros de la CNTE reprobaron que en redes sociales circule un video en el que se observa a un joven que cae de un autobús en marcha. No es la compañera gravemente lesionada, como se pretendió asegurar, por lo que el estado crítico de salud de la joven normalista no pudo ser producto de ninguna caída , afirmaron.