Periódico La Jornada

Domingo 23 de octubre de 2022, p. a11

El ex seleccionado galo Franck Ribéry se retiró del futbol debido a problemas en la rodilla izquierda. De 39 años, fue subcampeón con Francia en la Copa del Mundo de 2006, ganó la Liga de Campeones con el Bayern Munich en 2013 y juega desde 2021 en el Salernitana, que ayer venció 1-0 al Spezia en la Serie A italiana. El dolor de mi rodilla no ha hecho más que empeorar y los médicos son claros: no tengo elección, debo dejar de jugar. Es el fin de un bonito episodio de mi vida, pero no de mi carrera profesional, pronto iniciaré una nueva etapa , dijo en un video en redes sociales.