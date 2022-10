D

igamos que fui buena, con mi creciente edad a cuestas y con todos y cada uno de mis males personales y que, cuando muera, Dios me llevará al cielo para la eternidad. Ahora bien, una vez que alcanzara el cielo para la eternidad, ¿en qué estado quedaré?

¿Con mi edad a cuestas y todos y cada uno de mis males y así permaneceré –¿o viviré?– eternamente? O, quizá, pregunto al haber merecido la vida eterna no sólo recuperaré mi juventud y, se sobrentiende, que haya de ser libre de todo mal físico.

Y otra cuestión que me inquieta, suponiendo que al morir hubiera merecido el cielo , es saber si allá (si existe el allá ) me voy a encontrar, por fin a Dios, y a todos y cada uno de mis seres queridos que se me han ido adelantando a lo largo de las más de siete décadas que los he sobrevivido. En quienes se me han ido adelantando, en cuanto a mi amada familia, escritores queridos, pintores, artistas, la bailarina Isadora Duncan, filósofos, cineastas, médicos, Celia Jáuregui Tolosa, que fue nuestra nana; es decir, de los cinco hijos que fuimos de mis padres, dos hermanas, las mayores, y tres hermosos y adorados hijos.

Por no mencionar otro cuestionamientos que me hago sobre la más que probable vida eterna que, insisto, supongo que merezco; me pregunto, digo, si allá voy a extrañar a la gente que amo y que habrá quedado acá. Es más, también preguntaría, si me permites, lector querido, si en el más allá voy a echar de menos, con dolor, lo que ha sido mi vida de escritora, mi casa, mis objetos queridos. O, por otra parte, si extrañaré mi vida en gran medida de dolor, ilusiones (no siempre perdidas), nostalgia, ansiedad.

Bueno, y digamos que hubiera tenido enemigos con quienes no llegué a saldar cuentas (o que no llegué a perdonar en vida), ¿me rencontraré con ellos cuando esté en el cielo, siempre y cuando Dios sea quien me acoja allá , en su territorio eterno?