Alaín Pinzón destacó que no vamos a guardar silencio, cuando hay muchos compañeros portadores de VIH en riesgo, no sólo por su salud, sino por efectos en las familias y su economía . Destacó que no existe ningún dato científico que justifique al gobierno federal para no actuar a tiempo y proteger a la población del riesgo de otra epidemia. No queremos un trato diferente, sino exigir un derecho que tenemos como personas .

Con la consigna vacuna sí, viruela no , los manifestantes demandaron al gobierno federal que deje de ser omiso y que cuide la salud de todos los mexicanos. Que no caigan en una actitud homófoba, contra grupos de la diversidad sexual, porque lo único que exigimos es que se nos vacune .

El Informe Técnico Semana de Vigilancia Epidemiológica más reciente sobre la viruela símica destaca que en México se han confirmado 2 mil 468 casos hasta el pasado 18 de octubre en los 32 estados, y al menos 318 siguen en análisis. También se informó de tres personas que fallecieron durante su atención médica con lesiones compatibles con la enfermedad, por lo que se estudia si su deceso es atribuible o no a esta enfermedad.