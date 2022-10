Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 13

El amparo para suspender la aplicación del proyecto piloto del nuevo modelo curricular fue promovido por el bloque conservador, que no quiere que cambien los contenidos de los libros de texto. Eso es el fondo , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera.

Interrogado, dijo que el fin de los nuevos contenidos es tener una educación científica y a la vez humanística. “El ensayo lo impugnaron, pero desde luego, nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso, y ya ven que somos bien… somos perseverantes, no es que ya hubo un amparo y ya. Si fuese así, no hubiésemos podido terminar el aeropuerto Felipe Ángeles ni se siguiera construyendo el Tren Maya. Han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechado, pues no hay razón. Va a suceder lo mismo, pero que la gente entienda que es ese el fondo. Nos importa mucho la revolución de las conciencias. Informar, orientar, es una necesidad, pedagogía, transmitir conocimiento.”