▲ En su tercera visita presidencial a Chilapa de Álvarez, Guerrero, López Obrador señaló que a los potentados no les gustan sus programas de Bienestar, que tachan de populistas y paternalistas . Foto La Jornada

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 10

Chilapa de Álvarez, Gro., El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las comunidades de Guerrero a aprovechar los recursos de los programas sociales que otorga su administración, pues una vez que él deje la Presidencia las cosas pueden cambiar.

“Puede ser que el próximo gobierno tenga la misma idea y siga apoyando, pero imagínense si regresan los corruptos, no les gustan estos programas, ¿saben cómo dicen que son? ‘Populistas, paternalistas’. Porque lo que se le daba a los de arriba, a los potentados, lo llaman ‘fomento o rescate’, y lo poco que se le da a los pobres lo llaman despectivamente ‘populismo, paternalismo’. ¡Que se vayan al carajo!”

En su tercera visita a Chilapa como presidente constitucional, acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado, encabezó un acto sobre programas sociales en el que anunció el incremento de los montos que se entregan, así como la construcción de caminos artesanales de concreto en varias comunidades de este municipio y de la Montaña Baja de Guerrero.

Indicó que hasta el cierre de su administración se continuará con los apoyos a los más vulnerables y dio algunas cifras de los programas Bienestar en Chilapa.

En el caso de becas, dijo, y en ese momento algunos asistentes le interrumpieron a gritos: No hay becas ; a lo que respondió: pérate, te voy a contestar ahora, aquí en Chilapa se entregan para nivel licenciatura 2 mil 206 becas de 2 mil 450 pesos mensuales, a 13 mil 700 estudiantes de bachillerato y también, aquí en Chilapa se están entregando apoyos a las escuelas...

Nooooooo , le replicaron una vez más algunas voces que piensan lo contrario. “Sí, ¿cómo no? Hay en Chilapa 408 escuelas y todas ya recibieron su presupuesto para el mantenimiento (…) Pero a los que dicen que no hay, les digo que si hace falta, va a haber más apoyo en becas, pero no estamos empezando, ya se ha avanzando bastante”.

En todas las comunidades de Chi-lapa, agregó, 8 mil 812 adultos mayo-res tienen pensión; también mil 482 niñas y niños con discapacidad y a 2 mil 266 hijos de madres solteras se les otorga un recurso. En Sembrado Vida, 782 productores reciben con un jornal y 15 mil 608 fertilizantes como parte de ese programa.