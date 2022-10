Georgina Saldierna y Emir Olivares

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 8

El enfrentamiento verbal entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y gobernadores de oposición –a propósito de la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública– es parte de la polémica que debe haber, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pidió no sorprenderse de eso. Sería muy aburrido ¿no?, que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre. Además, la única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate, con argumentos .

En su conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario también aprovechó para presumir que tiene una aceptación de 69 por ciento entre la población.

Nos ayudó la chachalaca, guacamaya, zopilota. Apúrense a hacer otro , agregó en alusión al grupo de hackers que se apropió de los archivos de la Secretaría de Defensa.

El jefe del Ejecutivo confió en que pronto se logrará la aprobación de la reforma en materia de seguridad en los congresos estatales para que entre en vigor.