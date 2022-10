Entonces, ¿por qué no se ordena el flujo migratorio? Por eso vemos bien esto (las nuevas medidas de Washington), es un primer paso, no es perfecto. Estuve viendo, revisé todo el acuerdo y ¡sí hay requisitos! (muy complicados y difíciles de cumplir). Pero ya está la salida, ya hay algo.

Son 24 mil, no son suficientes, pero hay que empezarlas a demandar y en la medida que se vayan otorgando y no alcancen, estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos las va a ampliar y ya todos pediríamos eso , afirmó en su conferencia mañanera de este viernes a pregunta sobre el tema.

Por otro lado, informó que el 25 de noviembre se realizará en Oaxaca la cumbre de la Alianza del Pacífico, con la presencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric; confió en que el Congreso de Perú permita la salida del mandatario Pedro Castillo, a quien entregará la presidencia temporal de ese organismo.

Sobre el jefe del Ejecutivo peruano, dijo que “lleva poco tiempo y lo han estado hostigando; desde luego ellos tienen sus políticas, porque es un país libre, independiente, soberano, pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente de Perú, porque es miembro de la Alianza.

Le tengo que entregar la presidencia, le corresponde a Perú, la vez pasada el Congreso de Perú no le dio permiso de salir, yo creo que sería, con todo respeto a sus políticas, un error el que no le permitieran salir porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano, no es un asunto partidista, y deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia en el Perú, el presidente Pedro Castillo ganó en elecciones democráticas, pero no lo dejan.

Agregó que como invitado se sumará el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, ya que se busca que esa nación se sume a la Alianza del Pacífico.