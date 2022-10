S

i conociéramos la niñez de criminales que hoy son azote de México, se comprobaría que la infancia abandonada y maltratada tarde o temprano pasa facturas. Se reconoce, claro, la huella que 30 años de gobiernos neoliberales dejaron en la niñez pobre, hoy adultos delincuentes, asesinos, violadores. Pero la esperanza de que un gobierno de izquierda rescataría y protegería a las nuevas generaciones se está esfumando.

Las raquíticas becas que algunos escolares reciben, a través de sus padres, son recurso clientelar que no resuelve las carencias de los niños que llegan a las escuelas, maltrechas en su mayoría. Además hay cerca de 5 millones sin acceso a educación básica. Se cancelan valiosos programas, como escuelas de tiempo completo, se reducen presupuestos a educación y salud, y no hay atención para nuevos y mayores problemas.