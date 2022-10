Opina que México no debe cooperar con otra invasión de EU a Haití

l pueblo de Haití rechaza la intervención, en 100 años ha sido invadido cuatro veces por Estados Unidos, 1915 a 1934, 1994-95, para derrocar al gobierno de Aristide en 2004-2017 y de 2017 a 2019.

Su naturaleza fue destruida por el colonialismo francés y el neocolonialismo estadunidense que arrasaron sus bosques y desmontaron tierras para favorecer la producción azucarera.

Hoy Estados Unidos promueve una nueva invasión usando a Naciones Unidas. Todas sus intervenciones e injerencias y misiones de paz de cascos azules no han hecho más que descomponer la situación, ellos y los canadienses ya no pueden dar la cara, pues en las calles los repudian por la violación de mujeres (más de 2 mil), contaminar los ríos con sus heces fecales –causando cólera– y disparar contra multitudes, y ahora desean que México sea el que dé la cara, violando la Constitución, artículo 89, que indica la no intervención en otros países, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. ¡México no debe cooperar con esta nueva invasión de Estados Unidos y aliados, que ven la isla como un punto estratégico!

Pablo Moctezuma Barragán

Emocionado por la labor de las UBBJ

En verdad me han emocionado las dos grandes notas que recién se publicaron en referencia a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez; ya hacía falta que se mencionara lo que hacen, porque las fake news en torno a ellas las hacían ver como institutos sin ninguna validez.

¡Felicidades a la maestra Raquel Sosa y a ustedes por darnos detalles acerca de estas escuelas!

Héctor Heredia González

Lección sobre la caída de Liz Truss en GB

Después de leer el clarísimo editorial de ayer, pienso que la caída de Liz Truss como primera ministra de Gran Bretaña, a 45 días de iniciado su mandato, se explica porque aplicó exactamente lo contrario a lo que hoy hace el Presidente de México: para bien de unos cuantos, primero los ricos , y así le fue. A los conservadores y neoliberales no les entra en la cabeza que la riqueza debe estar distribuida de manera más equitativa, pues de otra manera los pobres serán siempre los inconformes que impedirán a sus gobiernos arribar a buen puerto, y el fracaso de los conservadores en el Reino Unido es una muestra para muchos. Citando a un clásico, les digo: ¡Tomen, para que aprendan!

Benjamín Cortés V.

Se acabó el miedo de estudiantes y docentes de la UNAM

En semanas recientes hemos visto una serie de declaraciones de profesores de la Facultad de Ciencias donde se acusa a estudiantes y docentes de la UNAM de fraguar una represión política en su contra. Le exigen a las personas que retiren sus denuncias y ofrezcan disculpas públicas por señalarlos por presuntas agresiones.