Sin embargo, es necesario remarcar que estos avances de las indagatorias sólo de manera aparente conducen a la justicia por los inocultables esfuerzos para subvertir el proceso democrático. En principio, Trump puede simplemente negarse a comparecer, mientras Bannon tiene la opción de impugnar y permanecerá en libertad en tanto no se resuelvan todas las apelaciones. Además, la operación completa podría venirse abajo si el 8 de noviembre el Partido Republicano arrebata a los demócratas el control sobre la Cámara baja. Incluso si el comité continúa sus trabajos, judicializa al magnate y logra una sentencia condenatoria, existe el peligro de que todo ello no haga sino favorecer su discurso de presentarse como víctima de una cacería de brujas urdida por quienes (a su decir) robaron la elección de 2020. Después de todo, pese a la abrumadora evidencia de que los comicios fueron limpios y de que Trump hizo todo lo que estaba legal o ilegalmente a su alcance para aferrarse al poder, continúa siendo la figura más popular entre sus correligionarios, y su apoyo fue crucial para hacerse con las candidaturas conservadoras al Congreso. Los republicanos que se le opusieron, como la vicepresidenta del comité del 6 de enero, Liz Cheney, fueron barridos en las primarias, por lo que el ex presidente ha reforzado, no perdido, su influencia.

Se trata de un escenario sombrío para Estados Unidos, con escasas perspectivas para la justicia y muchas para la impunidad e incluso el retorno de una figura que ha dado la espalda a la ley de forma sistemática y ha construido su éxito político a partir de la normalización de las ideologías más retardatarias.