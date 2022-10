De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de octubre de 2022, p. 18

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que recibió una llamada del presidente del Consejo de Administración de Banorte, Carlos Hank González, la tarde-noche del jueves, seguramente para informarle que ya no participaría en el proceso de compra de Citibanamex.

Sin embargo, expuso que no pudo hablar con él porque estaba con el cantante Joan Manuel Serrat, a quien calificó de ser humano excepcional, sensible, con mucha imaginación, talento, sentido del humor y con quien dijo haber tenido una muy buena conversación. Añadió que si no fuera por su gira por Guerrero, estaría en el concierto de este viernes en el Zócalo capitalino.