Aunque eso no siempre es fácil, no quiero quejarme. Debo encontrar una solución y tratar de dar lo mejor de mí , agregó.

México lucha hasta el final y nunca se rinde. Tienen una combinación de juventud y experiencia, y somos conscientes de ello.

Más que goles

El ariete, quien marcó nueve goles en la fase de clasificación, será la principal amenaza ofensiva de Polonia, pero el ex delantero del Bayern Munich advirtió que su juego es mucho más que goles.

Mucha gente mira mis estadísticas y asume que si he marcado es que jugué bien, y si no, lo hice mal, pero soy muy consciente de que no siempre es así. No me preocupa.

Polonia comenzará su camino en la Copa del Mundo contra México el 22 de noviembre, antes de enfrentarse a Arabia Saudita cuatro días después y a Argentina el 30 de ese mes.