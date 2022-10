Fernando Camacho y Silvia Chávez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de octubre de 2022, p. 16

Un grupo de estudiantes del CCH Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bloqueó ayer una vialidad cercana a la escuela en protesta por la agresión sexual de la que fue víctima una alumna el pasado lunes dentro del plantel, al tiempo que acusó a las autoridades de encubrir lo ocurrido, aunque éstas negaron lo anterior y aseguraron que le han brindado ayuda a la joven desde que conocieron los hechos.

En un comunicado con fecha del 18 de octubre, el colectivo Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur informó que el pasado lunes la joven agredida tenía clase en el edificio G, de 3 a 5. Salió aproximadamente a las 4 de la tarde al sanitario del edificio P. Dentro de éste, sintió cómo alguien la abrazó por atrás, le tapó la boca y cometió la violación .

A decir del grupo, la estudiante “regresó a su salón de clases shockeada y luego se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles, donde le dijeron que no había pruebas y que no iban a hacer nada”, además de que la directora del plantel, Susana de los Ángeles Lira de Garay, supuestamente le habría pedido a la madre de la víctima que la fiscalía local no acudiera ayer a tomar fotos del lugar de los hechos, porque no querían tener problemas con las feministas .

Por su parte, la dirección del CCH Sur emitió un comunicado en el cual admitió que el pasado lunes “se suscitó un acto desafortunado en las instalaciones, que afectó la integridad de una alumna.