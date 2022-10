D

el 23 al 27 de septiembre en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Jersón y Zaporiyia (antiguas regiones ucranias) se celebraron referendos sobre la adhesión a Rusia. En la prensa “ mainstream occidental” especulan mucho de la prioridad absoluta del principio de la integridad territorial de los estados sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero en este caso concreto no es así.

Una respuesta clara al respecto contiene la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de la ONU . Según el manifiesto, aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en 1970: Todo estado debe abstenerse de cualquier acto de violencia que prive a los pueblos de su derecho a la autodeterminación, la libertad y la independencia . Los pueblos tienen derecho a adoptar medidas contra tales actos de violencia y obtener el apoyo de la comunidad internacional. Además, en este documento se establece el deber de respetar la integridad territorial de “los estados… dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio”.