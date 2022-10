El Issste precisó que no permitirá actos y acciones que perjudiquen la atención a la derechohabiencia, por medio del robo de medicamentos, insumos y material quirúrgico, así como prácticas indebidas que atenten contra la ética y valores institucionales .

Uno de los médicos residentes anunció lo anterior y precisó que no salió gracias a las autoridades del Issste, salió gracias a los esfuerzos de su familia e informó que hoy se reanudará la protesta y tendrán respaldo de otros trabajadores de la salud. Nos reuniremos con apoyo de compañeros de enfermería .

Durante dos días consecutivos compañeros de Fernando han protestado y cerrado las vialidades de la zona exigiendo su liberación. En las pancartas se leía: somos médicos, no delincuentes; no todo es culpa del interno y exigimos la liberación inmediata de Fer , también gritaron consignas: Señor, señora no sea indiferente, somos estudiantes al servicio de la gente .

El Issste subió a sus redes una foto del material médico retirado al médico: jeringas, agujas, guantes, tubos de ensayo, gasas y recipientes para muestras de laboratorio.