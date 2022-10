Arturo Sánchez Jiménez

Viernes 21 de octubre de 2022, p. 12

El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que México ofrecerá oportunidades de estancia a los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos bajo la nueva política de ese país y rechazó que sean miles.

Miles no, son cientos. En México tenemos 77 mil venezolanos residentes, no están varados, tienen su residencia aquí. Ayer (las autoridades estadunidenses) regresaron a 170, no son miles , afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, tras participar en el séptimo Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en la Ciudad de México.

Agregó que les vamos a dar oportunidades, si quieren estar en México .

Washington anunció el 12 de octubre pasado un plan para recibir de manera legal y con estrictos requisitos a 24 mil migrantes venezolanos y, además, para impedir el acceso de los que buscan cruzar sus fronteras de manera irregular, que serán devueltos a México.