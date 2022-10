Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 21 de octubre de 2022, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que aún hay corrupción, aunque ya no como antes, cuando el gobierno estaba orientado por completo al saqueo .

Sostuvo que a pesar de que se ha avanzado mucho, corresponderá continuar la lucha a quienes tomen la estafeta, pues confirmó su retiro político. A finales de septiembre (de 2024) me jubilo y políticamente desaparezco; no quiero ser cacique, caudillo, líder moral .

Una vez más, aseguró tener certeza de que quien lo suceda en el cargo continuará la transformación, porque no habrá marcha atrás. No, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia .

Durante su conferencia matutina, al mandatario consideró que la irritación que les genera la pérdida de privilegios es lo que ha desatado infructuosas campañas de desprestigio, “cuando no es el plan del señor X. es el ‘plan chachalaca’, o el ‘plan guacamaya’ o el ‘plan zopilote’, o el Pejeleaks; ahí deben estar pensando en otro”.