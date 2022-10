Laura Poy Solano

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 21 de octubre de 2022

Calkiní, Camp., En medio de la reserva de la biosfera de Los Petenes, una de las áreas biogeográficas más importantes del país por sus ecosistemas únicos, se ubica una de las 145 sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), de donde egresan ingenieros en agricultura y agronomía que, entre otras tareas, podrían encargarse de cuidar y preservar la riqueza natural de esta zona.

Concebidas como una alternativa educativa para zonas de alta y muy alta marginación, estas casas de estudio alcanzaron, hasta junio pasado, una matrícula de casi 46 mil estudiantes a nivel nacional y se espera que en el próximo ciclo escolar se incremente la cobertura con la construcción en diversas zonas de 55 planteles más exclusivamente para la formación de médicos y personal de enfermería.

Serán especialistas destinados a solventar la falta de personal sanitario en las zonas rurales más pobres y alejadas del país, habitadas principalmente por población indígena.

En septiembre pasado, hijos y nietos de trabajadores del campo, la construcción, pequeños comerciantes y amas de casa recibieron en Campeche, Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México los títulos y cédulas profesionales que los acreditan como ingenieros agrónomos, maestros, contadores y abogados, entre otras profesiones.

Se trata de las primeras generaciones de jóvenes que se acogieron al proyecto y no se dejaron llevar por las campañas de desprestigio en contra de estas universidades. Son jóvenes que están luchando por preservar sus culturas y sus comunidades , afirma Silvia Duarte Rosas, coordinadora académica de la sede María Alicia Martínez Medrano, de Valladolid, Yucatán, donde se graduaron 42 estudiantes de las dos primeras generaciones de la licenciatura en formación docente en educación básica: patrimonio histórico y cultural de México.

En un recorrido de La Jornada por planteles de la UBBJ del sureste del país, profesores y alumnos reconocen que su camino no fue fácil. Debieron superar múltiples dificultades. “Muchos no querían estudiar aquí por miedo, porque algunos las definían como escuelas ‘patito’ y consideraban que iban a tirar cuatro años de estudio. Y no, valió la pena el esfuerzo y el sacrificio que hicimos a diario”, afirma María Fabiana, ingeniera agrónoma que recibió su título acompañada de su esposo Alejandro, también graduado en la misma generación.

Las UBBJ nos dieron una oportunidad. Antes de entrar a la universidad trabajaba en una guardería y lavaba ropa ajena; ahora estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Me alentó mucho que también son pocas las mujeres que estudian la carrera de ingeniería en agronomía y yo lo logré , añade orgullosa, mientras acuna en sus brazos a su hija Inari.

En la mayoría de las comunidades donde se ubican estas universidades, los mismos pobladores se involucran en su edificación. Todos hemos colaborado con algo, hasta en el desmonte del terreno , recuerda a su vez don Efrén. Es un esfuerzo de todos, padres, alumnos y autoridades comunitarias , se ufana.

En la sede de Calkiní, donde egresaron 44 jóvenes de las tres primeras generaciones de la licenciatura de ingeniería en agricultura y agronomía, trabajadores de la construcción presumieron que sus hijos estudian en estas aulas, algunas de las cuales ellos mismos ayudaron a construir.