uy activos están los videntes financieros sobre la perspectiva económica global en 2023. Unos estiman más, otros menos, pero la coincidencia en ese mundillo de adivinadores es que el próximo no será un año fácil. De hecho, uno de ellos, Fitch Ratings, se ha animado de pronosticar que la economía estadunidense entrará en una auténtica recesión a partir de la segunda mitad de dicho año, aunque al final de cuentas, según revela su bolsa de cristal, sería relativamente suave .

¿Cómo compagina una auténtica recesión (léase salvaje) con características relativamente suaves (casi caricias)? Quién sabe, pero lo cierto es que en 2023, como en los cuatro años previos, el horno no estará disponible para bollos. Desde luego el citado no es el único vidente activo; de hecho, su aporte resulta tardío si se recuerda que los principales adivinadores institucionales se han pronunciado al respecto desde meses atrás. En donde no hay duda es en que se profundiza la intensidad del color de hormiga de la economía global días atrás día.

En vía de mientras, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados aporta su numerología sobre el comportamiento de la deuda bruta del gobierno federal (con cifras al cierre de agosto de 2022) y de su análisis se toman los siguientes pasajes.

Al cierre del octavo mes del año, el saldo ascendió a 11 billones 459 mil 282 millones de pesos, 2.7 por ciento más, en términos reales, respecto a igual mes de 2021, y 0.5 por ciento por arriba si el comparativo se hace con diciembre de ese año. En su desglose, anota el CEFP, 79.8 por ciento de ese débito se encuentra contratada en el mercado interno y 20.2 por ciento en el externo.

El incremento del saldo deriva, principalmente, por la estrategia activa del gobierno mexicano para refinanciar sus pasivos tanto en los mercados internacionales como locales, así como por el aumento de las tasas de interés. Adicionalmente, el manejo de pasivos y la estrategia de refinanciamiento han disminuido las presiones sobre el costo financiero de la deuda de manera significativa. Con ello, México se mantiene como uno de los países con menor nivel de deuda en América Latina y en economías emergentes.