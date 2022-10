Primeramente que el gobierno obligue a los bancos a localizar a los cuentahabientes dueños de ese dinero y se los entreguen con el aval del SAT, el dinero de los cuentahabientes que no respondan que lo confisque el gobierno, los banqueros son ágiles para localizar a sus clientes.

En la lucha contra la corrupción algunos delincuentes han abandonado sus cuentas bancarias, por lo tanto es muy válido que después de seis años sin movimientos los dueños sean llamados a aclarar la situación. Aquellos que no respondan, perderán su propiedad. Por el contrario, quienes demuestren su legitimidad no tendrán ningún problema.

La medida no es nueva, ya se ejecuta, sólo se quiere etiquetar esos recursos para que obligatoriamente se dediquen a un fin específico y se conozca su monto real y destino. Por ello considero oportuno utilizar esta encuesta para también expresar que a los partidos políticos y al INE es necesario reducirles el presupuesto.

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 849 personas; en Twitter, 188; en El Foro México, 583, y en Facebook, 78. Usamos la app Survey Monkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Román Javier Olvera Luna / CDMX

Es una cuenta de ahorro. ¿Por qué tengo que tener movimiento en una cuenta de ahorro? Ya me robaron los Salinas de Gortari y los Zedillos cuando privatizaron los bancos, se quedaron con una cuenta de ahorro mía de Banamex que abrí cuando era niño en 1968. ¿Por qué se quedan con lo que no es de ellos, sea quien sea? Eso se llama ROBO, por legal que lo hagan.

Miguel Luna / Texas

Es preferible que las cuentas sin reclamar sirvan para acciones del gobierno y no sigan en manos de los dueños de los bancos, quienes se han enriquecido siempre.

Carlos Oliveros Soto / CDMX

Facebook

Es un dinero que se debe canalizar con honestidad para la seguridad ciudadana y no quedarse en los bancos, ya que éstos se han vuelto un abuso en el lucro de sus servicios.

Magda Núñez / Naucalpan de Juárez

No estoy de acuerdo, porque el gobierno abusa con los impuestos y ahora pretende quitar nuestros ahorros, que los partidos den un porcentaje de su presupuesto.

Patricia Lourdes Tordoya Guerra / CDMX

En este caso se refieren al dinero que se encuentre sin reclamar y corresponde a personas fallecidas, considero que es de más utilidad que lo use el Estado y no los dueños de los bancos. Ya que es más útil en servir a la nación y no para incrementar la fortuna de los banqueros.

Marco Tulio Bautista / Edomex

Hace tiempo tuve una cuenta en Bancrecer y después de un tiempo sin movimiento me apareció en ceros y asistí al banco a pedir información y me dijeron que por gastos administrativos mi cuenta aparecía en ceros. De que se queden los bancos con las cuentas inactivas prefiero que las use el gobierno para mejorar los procesos de seguridad.

Rubén Madrigal / Toluca

Mejor que les quiten a los parásitos de las dos cámaras, de los partidos y del INE. ¿a nosotros por qué? Ese dinero nos ha costado mucho trabajo conseguirlo. ¿Por qué no siguen la ruta del dinero del crimen organizado y de los ladrones de cuello blanco?, ¿y el lavado de dinero?

Raúl Rodríguez / Edomex

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com