Allegados al ex ministro de Finanzas Rishi Sunak declararon al diario británico The Independent que él estará en la papeleta electoral, después de perder ante Truss en una votación de 170 mil miembros en la que se determinó al sucesor de Johnson.

Un día antes, a la pregunta del líder del Partido Laborista, Keir Starmer, de por qué debería seguir en el poder, Truss respondió: soy luchadora, no me rindo .

Si se unen detrás de un solo candidato, habrá una coronación este lunes. Además, se celebra una votación indicativa sobre los dos candidatos finales, para que los miembros tengan una idea clara de qué candidato cuenta con el apoyo.

El jefe de la oposición laborista, Keir Starmer, pidió la celebración inmediata de elecciones generales anticipadas, sin esperar a que culmine la legislatura a finales de 2024 o inicios de 2025. Los conservadores están faltando a su deber patriótico básico de dejar al pueblo británico al margen de sus patéticas disputas , afirmó ante el Congreso de Sindicatos (TUC).

Pero fueron las intenciones de Johnson las que dominaron la conversación en los salones de té de Westminster, después de que sus colaboradores hicieron saber que estaba sondeando a sus amigos sobre un regreso al liderazgo del partido y de la nación.

El ex primer ministro, que aún enfrenta una investigación sobre si mintió al Parlamento sobre el escándalo de Partygate, quiere terminar el trabajo que comenzó, dijo un político clave.

La perspectiva de un segundo cargo de Johnson sólo dos meses después de que entregó las llaves del número 10 fue aplaudida por los partidarios en los escaños conservadores.

El parlamentario Brendan Clarke-Smith expuso que Johnson era la única persona que puede sacarnos de este lío , mientras la ex secretaria de Cultura Nadine Dorries lo aclamó como el único elegido por el público británico con un manifiesto y un mandato hasta el 25 de enero .

El veterano diputado Roger Gale, el primero en declarar que había presentado una carta de no confianza en Johnson, comentó a The Independent: Mientras esté bajo investigación por engañar a la Cámara, no hay forma de que deba ser considerado para ningún puesto en el gobierno. Sería tan divisivo como lo fue anteriormente: queremos un candidato de unidad, no de división .

Agregó que se podía esperar que bastantes se negaran a tomar el banderín del partido si Johnson regresaba. Y otro legislador aludió que conocía al menos a un correligionario que se pasaría al Partido Laborista en lugar de servir bajo Johnson.

El ex ministro del gabinete David Davis sostuvo que mucha gente estaría preocupada por el instituto político si Johnson regresa.

La ex primera ministra Theresa May espera que, tras la salida de Truss, Gran Bretaña pueda contar con un gobierno sensato y competente capaz de capear las actuales turbulencias políticas y económicas.

El primer ministro de Irlanda, Michel Martin, aprovechó este suceso para recordar los retos pendientes que afectan a ambos países, al advertir que la firma de un acuerdo que permita la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte es aún más urgente ahora.

En otra reacción desde el exterior, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió continuar la cooperación estrecha con Reino Unido tras la renuncia, mientras su par de Francia, Emmanuel Macron, señaló que espera que Gran Bretaña regrese pronto a la estabilidad política .