Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de octubre de 2022, p. 12

Una vez que se amplió a tres comisiones de la Cámara de Diputados el análisis de las 50 iniciativas de reforma electoral, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena planteó a los otros partidos lograr un dictamen que permita modificaciones con la mayor legitimidad posible.

No obstante, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), si no se aprueba la reforma no pasa nada y se hará la elección de cuatro nuevos consejeros en abril de 2023.

Aun cuando la semana pasada el coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que esta semana se discutiría un proyecto de reforma híbrida o mixta , esto es con cambios a la Constitución y a la legislación electoral, la discusión se retrasó nuevamente ante el rechazo del PRI de analizar un documento que busque afectar a los órganos electorales.

Incluso no hay convocatoria de reunión para que se encuentren las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y de Gobernación, esta última que preside el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.