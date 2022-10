Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 20 de octubre de 2022, p. 11

Ciudad Victoria, Tamps., La conversación telefónica que tuvo con su homólogo estadunidense Joe Biden fue afectuosa y respetuosa , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tres fueron los puntos tratados: la relación económica-comercial, migración y seguridad; y la próxima cumbre de líderes de América del Norte, que se realizará en diciembre en México, sin fecha aún definida, y a la que se sumará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Ayer, en la mañanera, el mandatario mexicano fue interrogado sobre el intercambio telefónico que sostuvo la tarde del martes con el jefe de la Casa Blanca. Fue muy buena entrevista, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradecido de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos , explicó López Obrador.

En el diálogo, dijo, se destacó que México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos; mientras en el tema migratorio, el mexicano le mostró su acuerdo por el hecho que Washington haya decidido brindar 24 mil visas humanitarias para venezolanos y ampliar a 65 mil los refrendos temporales de trabajo para centroamericanos y mexicanos.