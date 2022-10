Néstor Jiménez y Jessica Xantomila

Mikel dejó su hogar en Caracas hace más de un mes. Decidió emprender el recorrido porque familiares y amigos le confirmaron que en Estados Unidos estaban recibiendo venezolanos, pero luego de que las autoridades del país vecino cambiaron su política y se restringió el acceso a quienes crucen de manera irregular por la frontera con México, sostuvo que perdió su sueño . Ahora quiere quedarse en territorio nacional y tratar de ganar un poco de dinero antes de volver.

Al igual que él, Johny Peña llegó ayer por la mañana a la Ciudad de México luego de ser expulsado de Estados Unidos. Tras relatar las dificultades que tuvo que pasar para viajar desde Chile, de donde salió desde hace mes y medio, y con una expresión de desconcierto, afirma: no me puedo regresar con las manos vacías . Pidió 3 mil dólares prestados, de los que ya no le queda nada, y confía encontrar en México algún trabajo como mecánico para pagar su deuda.

Los migrantes sudamericanos que se encuentran en territorio mexicano se debaten entre quedarse de manera permanente, trabajar lo suficiente para poder pagar un pollero y seguir a Estados Unidos, o pedir a la embajada venezolana que les ayude a regresar.

Por ejemplo, una decena de venezolanos, que arribaron a la Central de Autobuses del Norte por la madrugada después de ser expulsados de Texas, relataron que en El Paso ninguna autoridad les explicó que por haber cruzado sin documentos serían expulsados.

Antes de que se extendiera la aplicación de la norma Título 42 a los migrantes venezolanos, éstos podían entregarse en la frontera, donde tras ser llevados a un centro de migración en suelo estadunidense recibían autorización de irse con sus familias y continuar en libertad su proceso de solicitud de asilo.