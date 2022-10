Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional, visitó al presidente López Obrador y se comprometió con la campaña contra la carestía. La cadena de tiendas representa 25 por ciento del mercado minorista. No ha dado a conocer en qué forma será su contribución, los precios siguen igual pero mantiene el precio del kilo de tortilla a 15 pesos. Las cajeras comenzaron a preguntar a los clientes su teléfono. Se trata de que acumulen puntos en cada compra que hacen. Es opcional. Probablemente lo que sigue es que los utilicen como forma de pago. Sería más efectivo si los precios rebajados se colocaran en forma visible junto a las mercancías de los productos que componen la canasta básica.

Martí Batres Guadarrama presentó su libro De políticas sociales a derechos sociales: la transformación, en el Foro Rosario Ibarra de Piedra, durante el último día de la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Acompañado por la académica Araceli Damián González relató que escribió la obra en los días de confinamiento por el covid-19. Narra la historia de lo que se ha hecho en la capital del país. Destaca que es un gran laboratorio social, punto de referencia para otros estados o para el país, pues fue la primera entidad en tener la pensión universal para adultos mayores, además de ser la pionera en aprobar el matrimonio igualitario o ser la ciudad con el transporte público más barato, como el RTP.

Cuando se escriba el anecdotario tendrán que consignarse dos frases socarronas de Andrés Manuel: No mentir, no robar, vámonos a desayunar . Y esta otra: La guacamaya se convirtió en zopilote . Escapó del asedio de los reporteros en la mañanera que querían hacerlo hablar de lo que no quería hablar.

México no es una monarquía: no queremos al hijo de Miguel de la Madrid ni a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Se acabó la época del saqueo, ahora el pueblo es el que manda en este país.

Guillermo Vidal

