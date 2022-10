Álvaro Urreta, ex secretario pro tempore. Comité Mixto Haití México

Es por ello que nos agradó el editorial de La Jornada del pasado martes titulado Haití: ¿otra salida falsa? , donde en una porción del texto se menciona que basta echar una mirada a la historia reciente para darse cuenta de que el envío de militares extranjeros no es la solución.

En nuestras estancias en ese país, apoyados por Caritas Haití, detectamos violaciones por parte de fuerzas militares de varios países amparados con la entonces llamada Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, instancia que seguramente actuó de buena fe, pero no por los militares que con prepotencia lastimaron a ciudadanos y ciudadanas haitianos.

Demandan no apoyar militarización en Haití

Ofrezco disculpas al doctor Alejandro Valdés Cruz, a los investigadores en ciencias médicas y a los lectores de La Jornada.

Jared Laureles

Invitaciones

Apoyo a Cuba

La campaña en apoyo a Cuba ha sido un éxito: los depósitos solidarios siguen, por lo cual decidimos alargarla hasta el próximo 2 de noviembre. No olvidemos que la isla es víctima de un criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos por más de 60 años, lo que les hace más difícil hacer frente a los graves daños sufridos como consecuencia del paso del huracán Ian por la región. Hacemos un llamado para todas aquellas personas que todavía no han realizado su depósito a que lo hagan, no importa la cantidad, estamos seguros de que entre todas y todos podremos hacer un gran aporte. Los datos bancarios son: Banco BBVA, BANCOMER, nombre: Irene Gatica, cuenta: 1272-4673-64, clabe: 0121-8001-2724-6736-48. Referencia HURACÁN más el nombre del donante. Enviar su comprobante: [email protected], cel. 55-1652-7634

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: Líbano Bretón, Aline Pérez, Jorge Dávila, Esteban Rivero, Guenady Montoya, Belem Martínez, Raúl Cartagena, y muchas firmas más

La sombra del viento

En el ciclo Se buscan lectores, a un año de nuestros primeros encuentros los invitamos a compartir la lectura de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Compartir la lectura y nuestros escritos sobre esta obra. Punto de encuentro hoy a las 19 horas. Conduce: Karilú López Ramírez

Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22

Enlace de lecturas: https://cutt.ly/kOPZBWY

Defensa de los territorios

El 22 de octubre a las 11 horas se realizará la mesa redonda Defensa de los territorios frente a megaproyectos en Guerrero y Morelos. Participan: Consejo de Autoridades Agrarias para la Defensa del Territorio, Costa Chica y Montaña de Guerrero; Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería, Cuentepec, Morelos; Gilberto López y Rivas y Françoise Neff, Centro INAH Morelos; Giovanna Gasparello. A las 13 horas, inauguración de la exposición Entre ríos y montañas. Los pueblos indígenas de Guerrero y la defensa del territorio. Museo del ex Convento de Tepoztlán, No Reelección s/n, Tepoztlán, Morelos.

Giovanna Gasparello