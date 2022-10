Asimismo, se limita la entrada y salida, de igual manera que la libertad de movimiento, en las regiones con ley marcial; se prohíbe o restringe elegir el lugar de residencia; no se permite salir de Rusia; se expulsa a los extranjeros; se limita la venta de medicamentos, alcohol, armas y sustancias nocivas; se impone la censura militar de la correspondencia y en los medios de comunicación; se controlan las conversaciones telefónicas; se suspende la actividad de los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales; se eleva el grado de secretismo en las dependencias gubernamentales y en algunas empresas, y se procede a evacuar las empresas, los valores culturales y la población civil.

En contra de quienes vaticinaban que Putin declararía, con esta decisión drástica, una suerte de nuevo telón de acero , la ley marcial, por ahora, no significa el cierre completo de las fronteras de este país. No hay planes al respecto , dijo el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. En la cancillería no se ha formulado ni siquiera como borrador , agregó el viceministro de Relaciones Exteriores, Yevgueni Ivanov.

Jersón, el siguiente objetivo

Mientras, continuaron llegando noticias sobre misiles y drones que impactaron en Kiev y otras ciudades ucranias, en la versión de los voceros rusos, o que fueron derribados en su mayoría, según los ucranios, toda la atención en el frente de guerra se concentra en la región de Jersón, donde el río Dniéper puede convertirse en barrera natural que separe a las tropas.

Antes de que apriete el frío y caiga la nieve, hay indicios que apuntan a que el ejército ucranio va a intentar avanzar lo más que pueda en Jersón, estratégica región que colinda con Crimea, y recuperar al menos la homónima capital regional. Sus tropas están a punto de entrar a Nova Kamenka, situada a 90 kilómetros de Jersón, y tienen la intención de seguir hasta Berislav, en la margen derecha del Dniéper.

En las semanas recientes, se logró liberar 75 localidades en el norte y noreste de Jersón, o más de mil 200 kilómetros cuadrados , de acuerdo con datos del Mando Sur del ejército ucranio.

A las 12:20 (de este miércoles) los nazis ucranios pasaron a la ofensiva hacia Nova Kamenka-Berislav de la región de Jersón , informó en su canal de Telegram el vicegobernador de ese territorio nombrado desde Moscú, Kiril Stremousov, quien agregó que muy pronto comenzará la batalla por (la ciudad de) Jersón .

Los habitantes de la ciudad de Jersón y de otros municipios, según las imágenes de pantalla que subieron a las redes sociales, empezaron a recibir en sus celulares mensajes de la administración pro rusa, instalada en la ribera izquierda del Dniéper, que dicen: estimados habitantes, tienen que ser evacuados de manera urgente. El ejército ucranio va a bombardear las zonas residenciales. Desde las 7 de la mañana habrá autobuses para llevarlos en transbordadores a la margen izquierda (del río) .

En el mismo sentido, el jefe de la administración rusa de Jersón, Vladimir Saldo, declaró a la televisión de este país que tenemos previsto evacuar a cerca de 60 mil personas de cuatro municipios de la ribera derecha , justo donde se encuentra la ciudad de Jersón que, conforme a sus autoridades, se está convirtiendo en una fortaleza .

Por el mismo conducto de Telegram, el homólogo ucranio del pro ruso Saldo, el jefe de la administración regional militar de Jersón, Yaroslav Yanushevich, mandó el siguiente mensaje: ciudadanos de Jersón, por favor no hagan caso a lo que les digan o exijan los ocupantes. Quieren tomar a nuestra gente como rehenes y usarlos como escudos humanos. No atacamos las zonas residenciales, sólo las posiciones de las tropas enemigas .