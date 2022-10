Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 20 de octubre de 2022, p. 30

Ciudad Victoria, Tamps., Aun con las diferencias políticas que existieron con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El estado está en el lugar 23 nacional en la incidencia de delitos de alto impacto, se informó en la conferencia de prensa mañanera de ayer, realizada en esta capital.

El mandatario volvió a la entidad tras una pausa de dos años debido a diferencias con García Cabeza de Vaca. Lo hizo a la tercera semana de la toma de posesión de Américo Villarreal (Morena). Fue una visita llena de señales, en especial el espaldarazo al nuevo gobernador, y confió en que con él las cosas mejoren.

Hemos cumplido con nuestro compromiso, aun cuando no había la mejor coordinación, pero aun con diferencias político-electorales evidentes, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos. ¡Nunca! Aunque yo no venía, como voy a Oaxaca, de todas maneras estábamos atendiendo. Ahora con el doctor Américo vamos a mejorar mucho más. No quiere decir eso que ya esté resuelto el problema de la inseguridad, pero hemos avanzado, no se ha agravado la situación.

Tampoco se dejó a su suerte a Tamaulipas en la implementación de programas sociales. Aun en la adversidad o en la falta de coordinación con el gobierno estatal, no se abandonó a la gente en la aplicación de programas de bienestar .

Gran parte de su conferencia, que se realizó en la Zona Militar 77, ubicada en esta ciudad, se habló de la situación en el estado y de los retos para la nueva administración local. Se insistió en conocer su posición en torno a la situación jurídica del ex mandatario estatal, a quien en ningún momento se refirió por su nombre y evitó comentarios sobre las investigaciones en su contra.