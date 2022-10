Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 20 de octubre de 2022, p. 9

Madrid. El vocalista del grupo noruego A-ha (Sony Music), Morten Harket, conocido por la canción Take on Me, ha pedido al líder ruso, Vladimir Putin, que se retire de la guerra contra Ucrania, ya que es la manera más fácil para concluirla y subrayó que el líder ruso y su sociedad son cosas totalmente diferentes .

La gente de Ucrania está luchando una guerra en nombre de todos, de Europa, de Occidente y del mundo libre. No se trata de que Rusia haya invadido Ucrania, sino de que están librando una guerra en nombre de todos nosotros , defendió el cantante en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum True North.

Harket reconoce que su grupo no ha tenido ningún problema por la guerra la gira, aunque ha aclarado que llevan tiempo sin ir por las acciones de los líderes rusos.

“Hemos hecho la gira que se suponía que íbamos a hacer, pero a Rusia dijimos ‘No vamos a ir’. Hemos dicho a los territorios rusos que no durante años y es debido a las acciones de sus líderes en los últimos años”, antes de remarcar que "simpatiza" con el pueblo ruso.