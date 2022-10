Sabemos que Pachuca es un equipo muy difícil, muy dinámico. Desde que llegó el técnico Guillermo Almada trabajan eso y lo dominan muy bien , apuntó Gallardo, quien se mostró tranquilo de enfrentar a su ex compañero Avilés Hurtado, ahora delantero de Tuzos. Es mi compadre, le ha venido bien el cambio (de equipo) .

Reconoció que tuvo una baja de nivel futbolístico, pero con el respaldo de sus compañeros ha logrado retomar el ritmo necesario para llegar en óptimas condiciones al Mundial con la selección mexicana.