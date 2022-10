Advirtió que en Qatar será muy complicado no seguir las reglas, no sólo por la diferencia de cultura al ser un país islámico y con ciertas prohibiciones, sino también por los estrictos requisitos como el Hayya Card para ingresar.

Nosotros lo que queremos es tener una afición bien informada y que el número de incidencias sean las menos posibles. El Estado mexicano no pagará gastos judiciales, eso le corresponderá a cada persona y Qatar es muy caro, imagínese los costos de abogados. Siempre habrá asistencia consular por parte de los diplomáticos , dijo Alfonso Zegbe, coordinador general del gobierno de México para Qatar 2022.

La mayor preocupación del gobierno mexicano sobre la participación de la afición tricolor en Qatar 2022 es que estén debidamente informados de las reglas locales, para evitar in-cidentes, sobre todo al ser el segundo país con el mayor número de seguidores en el torneo, donde se espera no aparezca el grito homofóbico que puede afectar la imagen de México como futuro anfitrión del Mundial.

“Sí habrá alcohol tres horas antes de los partidos, en los Fan Fest, hoteles y bares con licencia, las máscaras de luchador sólo dentro del estadio, no al ingresar. No se vale decir, no sabía , deben informarse. Qatar ha sido claro, sólo pide que se respeten el espacio público, tradiciones y mezquitas”,

Se espera que la afición mexicana sea la segunda más grande en Qatar 2022 con una participación de entre 50 y 80 mil personas, sólo por detrás de Estados Unidos.

Zegbe detalló que incluso, gran parte de los boletos comprados desde territorio estadunidense, fueron para los partidos de México.

Respecto de los 15 integrantes de la Guardia Nacional que irán a Qatar, explicó que estarán en calidad de policía nacional pues, al igual que con el resto de los países participantes en el Mundial, fueron invitados por los anfitriones y FIFA para ser parte del Centro Internacional de Cooperación Policiaca.

En Mundiales anteriores fue la (extinta) AFI (Agencia Federal de Investigación), porque se invita a la policía nacional para un intercambio de información , señaló. Además, en esta ocasión, México también buscará aprender de la logística de Qatar para implementarla en 2026.

Apuntó que para atender los temas de información, protección y asistencia consular se creó el Centro México, que estará en la Fundación Cultural Katara Village, además los aficionados pueden consultar la guía del viajero o ciertas recomendaciones en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores.